Florentino: "¿Regreso de Mourinho? Ahora mismo le tengo que decir que no"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no se plantea la posibilidad de que regrese José Mourinho al banquillo blanco en un presente inmediato, al tiempo que insiste en que Rafa Benítez mantiene "todo el crédito del mundo" para "resolver un problema" de la plantilla madridista que identifica como "falta de intensidad".

"Algunos medios se han puesto de acuerdo. Repito otra vez que los entrenadores los nombra el club, que Benítez ha venido a resolver un problema. Es la solución, no es el problema", señaló en una entrevista este jueves en la Cadena Ser.

Tras la derrota en El Madrigal, que pone a los blancos a cinco puntos del liderato que comparten FC Barcelona y Atlético, Florentino explicó que el puesto del técnico madrileño no peligra. A los nombres ya conocidos de Zinedine Zidane o Víctor Fernández se sumó este jueves el de Mourinho, quien terminó su relación con el Chelsea tras su pésimo primer tramo de temporada.

"Qué voy a decir yo de Zidane. Lo que más oigo por la calle es 'muchas gracias por habernos traído a Zidane al Bernabéu'. Fue el jugador más emblemático, cambió la historia del Real Madrid y será entrenador sin duda, pero no toca hoy. El quiere, se le nota, se le ve y será entrenador", indicó antes de ser preguntado por la posibilidad del regreso de 'Mou'.

"El futuro nadie lo prevé, pero ahora mismo tengo que decir que no (a Mourinho). Tenemos a Benítez, un entrenador que meditamos muy bien y que fue el elegido entre muchos. No contemplamos más que a Benítez, tengo muy buen recuerdo de Mourinho, nos elevó el nivel competitivo enormemente. Cuando vino llevábamos cinco temporadas eliminados en octavos de la 'Champions', el 13º del ranking, y cuando se fue ocupábamos el primer puesto y esos tres años llegamos a las semifinales, y no llegamos a la final por mala suerte", añadió.

Florentino insistió que con 'Mou', lo que espera a su vez de Benítez, el Madrid recibió un impulso de intensidad que comenzó a perder en el pasado mes de enero. "Volvimos a ocupar el lugar que nos correspondía, nos dio ese impulso de intensidad y de ganas. Hacía falta de nuevo ese impulso, pero hay que darle tiempo tras tres meses. Se está creando una expectativa que no existe (cambio de entrenador). Benítez lo va a sacar adelante con la colaboración de toda la plantilla", afirmó.

"No es verdad que los jugadores se lleven mal con Benítez. El año pasado a estas alturas le sacábamos al Barcelona cuatro o cinco puntos. ¿Qué pasó? No es tanto. Tienes todo el año para ganar lo que quieras, por qué tenemos que quemar el Bernabéu. Tenemos un problema y lo queremos resolver. No sé por qué bajamos el nivel de intensidad. Benítez lo va a solucionar. Tiene todo el crédito del mundo, es de la casa, es de Madrid. Si llega el Rayo el domingo y nos gana tendremos que seguir trabajando con Benítez", añadió.

De hecho, Florentino explicó que el nivel de jugadores como Gareth Bale o Cristiano Ronaldo no es el mismo que hace tres años. "Estamos con el deseo de que cambie algo para que los jugadores estén con intensidad desde el primer minuto. Bale, como Cristiano, hace tres años tenían un nivel de intensidad más alto que el de ahora. Y lo mismo pasa con todos", indicó apuntando que la virtud del Barcelona de los últimos años es esa intensidad que reclama a los suyos de manera regular.