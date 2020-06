Florentino Pérez: "El gran motor del mito Real Madrid es que aquí no hay espacio para la autocomplacencia"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afirmó este lunes en el Santiago Bernabéu, durante el acto de graduación de la XI promoción de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea, que "el gran motor del mito Real Madrid es que aquí no hay espacio para la autocomplacencia".

"El nivel de exigencia de este club nos lleva a trabajar e innovar de manera permanente para seguir siendo líderes", dijo a los alumnos.

"Estamos orgullosos de nuestra escuela y nuestros másteres han acogido este curso 1.428 estudiantes, de los cuales se gradúan hoy 426 alumnos de 49 nacionalidades. Todo lo que hemos conseguido está basado en el espíritu de superación permanente y en la búsqueda de la excelencia, en el juego limpio y en la solidaridad".

"El Real Madrid jamás renunciará a sus sueños y vosotros no debéis renunciar a los vuestros. Y no olvidéis nunca que formáis parte de un escudo que no conoce la palabra imposible", agregó.

El acto contó con la presencia de Gianni Infantino, presidente de FIFA, como padrino de esta promoción.

"La presencia de Infantino es un gran honor para todos nosotros y eleva el prestigio y reconocimiento de este emocionante acto de graduación. Y nos enorgullece que la máxima autoridad del fútbol mundial pueda conocer directamente la realidad de este empeño educativo del Real Madrid", dijo Pérez.

El propio Infantino se dirigió a los graduados: "Es un día inolvidable para vosotros y vais a pasar a una nueva etapa de vuestra vida. Además, muchas páginas de la leyenda del fútbol se escribieron en este lugar. Este deporte es mágico y es también una escuela de vida. Con el fútbol aprendes a ganar, a perder, a jugar en equipo, a respetar".