Una familia de Pontevedra comparte campo de fútbol como trío arbitral

Para Fabio Crespo, Adriana Gámez y Luján Crespo, el domingo 25 de septiembre fue un día que nunca olvidarán. Los tres compartieron, por primera vez, un campo de fútbol como trío arbitral, con la casualidad de que son madre, hijo e hija.

Adriana y Luján actuaron como asistentes de Fabio. Fue en A Ran, en la provincia de Pontevedra, en un partido de infantiles entre el Atlético de Cuntis y el A Seca, en el cual ellas debutaban como juezas.

"Cuando días antes me asignaron a mi madre y a mi hermana como compañeras no me lo creía y fui rápido a decírselo", explica Fabio.

"Yo en los primeros diez minutos no sabía ni donde estaba"

Y llegó el día: "Estábamos muy nerviosas porque era nuestro primer partido y además queríamos estar a la altura por hacerlo con Fabio. Yo en los primeros diez minutos no sabía ni donde estaba", recuerda entre risas Adriana.

"Antes de empezar el partido mi hermano nos dio las indicaciones y en el descanso hablamos para corregir algunas cosas", asegura Luján, que tiene 11 años.

"Fue algo único. Para mí es un orgullo y me ha ayudado a valorar más lo que hacía Fabio", apunta la madre.

Fue el mayor de los dos hermanos el primero en meterse en el mundo del arbitraje: "Hace tres años empecé. Vino la pandemia y segundo de bachiller y decidí hacer un parón. Ahora volví".

Al ver a su hermano en el terreno de juego, Luján quiso hacer también el curso que se necesita para ser árbitro: "Mi hermano me ayudaba todas las mañanas con las cosas que no entendía".

Y a Adriana lo del fútbol le viene desde pequeña: "Me gustaba mucho jugar pero antes no era como ahora que hay más opciones. Tenía la espinita clavada. Al acompañar a Luján al curso me dijeron si me quería quedar y aquí estamos" rememora.