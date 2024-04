El exfutbolista Erick Hernández bate el récord Guinness de toques seguidos: 67.000 en más de 12 horas

Si solo pensarlo ya es difícil, imagínense hacerlo... Y es que si hay alguien que hace magia con un balón en los pies ese el cubano Erick Hernández Sánchez, que ha estado más de 12 horas (concretamente 12 horas, 6 minutos y 10 segundos) seguidas dando toques a un esférico sin parar. De esta manera ha conseguido superar la marca personal de 12 horas que estaba en poder del iraní Saeid Momivand.

Lo que más le costó fue el inicio

Lo más curioso de esta hazaña es lo que él mismo explica, que fueron los primeros instantes los que más le costaron, a partir de ahí todo fue rodado y fue capaz de estar literalmente medio día haciendo toques hasta llegar a un total de 67.000. Ver para creer.

Tras el reto quedó exhausto

Exhausto, con gestos de dolor en su cara, tirado en el suelo del hotel Copacabana y sin poder dar un solo paso sin la ayuda de alguien, así ha acabado el exfutbolista cubano Erick Hernández tras estar más de 12 horas dando toques a un balón con sus pies, y es que en este tipo de historias siempre suele haber más incrédulos que creyentes, si es que podemos decirlo así, por lo que en la sala en la que todo sucedió se encontraba un árbitro con un reloj.

El de la Habana ha sumado de esta manera otro récord Guinness a su palmarés, y ha reconocido lo que más le ha costado de este maratoniano y complicado reto de resistencia y habilidad, especialmente de lo primero: "La etapa más difícil para mí siempre es el inicio", aseguraba. "Este récord demanda una preparación muy rigurosa y una disciplina tremenda con el entrenamiento. En realidad el trabajo para lograrlo comienza mucho tiempo antes de esas 12 horas: exige muchas más de preparación" contaba.

92 toques por minuto

En este reto ha dado 92 toques por minuto, y se han necesitado muchos ojos para certificar la hazaña: "Es un récord que gasta mucho a los atletas pero este era el más apto para poder intentarlo y al final todo salió satisfactoriamente para el atleta", contaba el árbitro Adrián Pérez.

Otros récords

Por otra parte, no es la primera vez que Hernández completa un récord parecido ya que en 2022 consiguió golpear 351 veces la pelota con la cabeza durante un minuto y varios meses después pudo golpear la pelota con la cabeza durante una hora, nueve minutos y 59 segundos con un peso de 1,5 kilogramos en cada tobillo.

La importancia de "educar la voluntad"

Erick Hernández empezó en esta modalidad en 1994 y desde entonces no ha parado, todo para no perder su forma física, además Erick manda un consejo: "Esto va para los jóvenes, hay que educar la voluntad, es más importante incluso que el talento, con esto se puede conseguir cualquier cosa", sentenciaba el cubano. Qué verdad... s si no que se lo digan a él, que ha vuelto a hacer historia con un balón entre sus piernas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com