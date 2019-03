Piqué contra la prensa por Pedro: "Estáis aburridos y hacéis una noticia que parece la rehostia, pero no lo es"

Gerard Piqué, central de la selección española, ha reconocido que ha notado un cambio de actitud por parte de la afición española desde que arrancó la Eurocopa respecto a su persona. Un cambio en el que ha asegurado ha tenido mucho que ver su rendimiento en el campo y "la suerte" de haber marcado un gol.

"Es mucho mejor que te aplaudan a que te silben. La única forma que tenía para cambiar esto era mi rendimiento en el campo. El fútbol lo puede cambiar todo y el jugar bien y tener la suerte de marcar hace que la gente se dé cuenta de que esto es fútbol y no una competición de patriotismo", explicó Piqué.

El jugador del Barcelona también defendió a su excompañero, Pedro Rodríguez, que aseguró que deseaba jugar más minutos con la Selección. Para Piqué las declaraciones del canario son normales, "de una persona que quiere jugar más".

"La cosa se ha ido un poco de madre, pero el ambiente sigue siendo muy bueno. Pedro es uno de los más veteranos y de los que mejor ambiente lleva a la selección. Estáis aburridos y hacéis una noticia que parece la hostia y no lo es", indicó Piqué.

En el plano estrictamente deportivo, Piqué elogió a selecciones como Italia, Francia o Alemania y advirtió sobre el partido ante Croacia, una de las selecciones que "plantean muy buen fútbol".

"Italia es muy Italia y eso me preocupa. Francia juega en casa y pese a que no hace un buen futbol saca los partidos. Alemania va ganado y luego hay selecciones como Croacia que plantean muy buen fútbol. Mañana va a ser un partido muy muy difícil. A veces cuando a un equipo le vale el empate no sabe muy bien cómo salir. Nosotros saldremos a por la victoria", aseguró Piqué.

Piqué también elogió a Ramos, Busquets y De Gea, a su juicio, jugadores claves en el entramando defensivo de España.

"La clave para ganar el campeonato es encajar muy poco", sentenció Piqué.