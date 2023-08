Estos son los 'pufos' de Luis Rubiales durante su mandato como presidente de la Federación

El episodio de esta semana, el beso a Jenni Hermoso tras la victoria de la selección española de fútbol, es tan solo uno más de los escándalos que persiguen a Rubiales. La gestión de Luis Rubiales ha estado repleta de visitas a los tribunales, muchas de ellas todavía sin resolver. Por el momento, el caso más grave está relacionado con un supuesto cobro de comisiones por la celebración de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Por otro lado, el actual presidente de la Federación Española de Fútbol también se encuentra en el foco de la Justicia por una fiesta celebrada en un chalet de Salobreña, en la cual estuvieron un grupo de mujeres y pudo haber sido financiada con dinero de la Federación. Existen más procesos en marcha, aunque Rubiales asegura que está libre de cargos y que no van a encontrar nada que le pueda inculpar.

Las conversaciones entre Piqué y Rubiales

El pasado mes de abril de 2022, se filtraron conversaciones entre el ex futbolista Gerard Piqué y Luis Rubiales, en las que ambos acordaban el cobro de ciertas cantidades de dinero a cambio de llevar la Supercopa a Arabia Saudí. "Geri! Enhorabuena y no refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí", manifestaba Rubiales a Piqué en un audio relevado por 'El Confidencial'.

El actual presidente se defendió sobre las acusaciones y afirmó que no habían recibido nada de dinero. De ser ciertas las acusaciones, el supuesto cobro se habría llevado a cabo a través de la empresa de Gerard Piqué, aunque por el momento la investigación continúa.

La fiesta en un chalet de Salobreña

Otro de los escándalos que ha protagonizado Rubiales ha sido una fiesta que se celebró en un chalet en la localidad de Salobreña, en la cual participaron un grupo de mujeres y pudo haber sido subvencionada con dinero de la Federación Española de Fútbol. Rubiales tachó de "lamentable, además de falso" las publicaciones y afirmó que nunca consentirán "que un solo céntimo se dedique fuera de donde se tiene que dedicar".

"No voy a dimitir"

Luis Rubiales ha comparecido hoy y ha dejado clara su postura: "No voy a dimitir". Algunos futbolistas, como Borja Iglesias o Héctor Bellerín, han señalado que van a dejar la selección española momentáneamente hasta que haya cambios en la directiva.

El beso a Jenni Hermoso, su gesto en el palco agarrándose sus partes nobles o las numerosas organizaciones públicas pidiendo su dimisión dejan a Luis Rubiales en la cuerda floja, aunque él señala que seguirá en el cargo.