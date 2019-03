Enrique Cerezo confirma que Vrsaljko ha pasado el reconocimiento médico y pronto se anunciará su fichaje

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha confirmado este jueves que defensa internacional croata Sime Vrsaljko ya ha pasado el reconocimiento médico y que pronto se anunciará oficialmente su fichaje por el equipo rojiblanco.

"Ayer le hicieron el reconocimiento médico y me imagino que estará listo para venir a jugar la próxima temporada. Me tengo que aprender el nombre, todavía no hablo croata", anunció Cerezo.

Vrsaljko, que se encuentra disputando la Eurocopa con la selección croata, firmará procedente del Sassuolo italiano y aportará versatilidad al Atlético, ya que es capaz de ejercer como lateral en ambas bandas.

Por otra parte, Cerezo aseguró que ve "muy bien a España" en la Eurocopa a pesar de su última derrota, precisamente ante Croacia.

"España juega mejor con equipos teóricamente grandes que con los más pequeños. Prefería a Italia antes que a otros equipos", dijo sobre el rival en octavos.

Vrsaljko se encuentra disputando la Eurocopa de Francia, donde disputó su último partido ante España y contra uno de sus posibles futuros compañeros, Juanfran.