Enrique Cerezo, en 'Espejo Público': "No me extraña que tengamos dependencia de Simeone"

Enrique Cerezo estuvo en 'Espejo Público' tomándose 'Un café con Susanna' Griso, donde habló sobre sus dos grandes pasiones: el cine y el fútbol. Cree que "el cine siempre ha estado en crisis y continuará así", comentando que la época de mayor evolución del cine se dio durante el periodo presidencial de José María Aznar.

El fútbol ocupó una buena parte de la entrevista, más concretamente los cambios que introducirá el Atlético de Madrid de cara a la temporada que viene, como son el nuevo estadio y el nuevo escudo.

Sobre el Wanda Metropolitano, aseguró que ha sido "muy bien acogido" por parte de la afición colchonera, diciendo que "hay un porcentaje altísimo que cree que es bueno para el Atlético de Madrid".

"Tiene una serie de ventajas que nadie puede decir que no", añadió. Lo quiso comparar con el Vicente Calderón en un tema al que dio mucha importancia como es el de los accesos: "Durante muchos años, hemos tenido un estadio fantástico pero que estaba muy mal comunicado, es incómodo para llegar, este va a ser muy cómodo para entrar y para salir".

No descartó un posible cambio en el himno, pero recalcó que "el sentimiento seguirá siendo el mismo el mismo siga el mismo himno o cambie". "Nosotros estamos orgullosos del himno de Sabina", afirmó.

El nombre del nuevo estadio, Wanda Metropolitano, ha causado mucha polémica, pero Cerezo lo defendió a capa y espada: "Hace falta ingresos. El que se llame Wanda Metropolitano es una ventaja para tener mejores jugadores y para seguir la línea ascendente que tiene el equipo".

Además, no escatimó en elogios hacia el grupo inversor chino, del que destacó que "su única ilusión es que los niños chinos puedan jugar en la selección china". "Hemos tenido una gran suerte en tener un sponsor como Wanda, quería invertir en Madrid y lo que no ha sido posible aquí, lo va a hacer en París", añadió Cerezo.

El cambio del escudo de la Juventus le sirvió a Cerezo para comparar lo que él ve como una evolución en el escudo del Atlético de Madrid con lo que es realmente un cambio radical: "El cambio de escudo de la Juventus sí que es un verdadero cambio, no el del Atlético de Madrid".

Cree que la Liga "está todavía por jugar" y define la temporada del Atlético de Madrid como "buena". Sobre las finales de Champions perdidas contra el Real Madrid, cree que han tenido "dos oportunidades importantes", pero cree que "la verdadera oportunidad es jugar una final".

El futuro de Simeone trae de cabeza a los seguidores rojiblancos, pero Cerezo quiso tranquilizarles diciendo que el Atleti es más grande que las personas: "La institución del Atlético de Madrid siempre estará donde tenga que estar, conmigo o sin mi, con Simeone o sin Simeone... Es un equipo importante de España".

"El Cholo Simeone es un valor importantísimo del Atlético de Madrid, es un gran técnico y estamos orgullosos de tener dependencia de Simeone", agregó. Además, aseguró que "la afición está con su entrenador".

También habló sobre el Real Madrid y de la racha de Zidane, al que le dedicó buenas palabras: "Los resultados son los que dan la razón, si estás 40 partidos sin perder demuestra que es un gran entrenador". Sobre Florentino Pérez, aseguró no envidiar nada, lanzándole un mensaje: "Nosotros tenemos el fútbol como algo que es ocio".

Sobre el homenaje de 'El Hormiguero' a los socios más longevos del Atlético de Madrid, Cerezo aseguró que fue una gran iniciativa y contó una anécdota que tuvo con Bartolomé Enseñat, socio número 4 del club.

"Me le encontré en un restaurante y se levantó a saludarme. Me dijo que estaba cabreado porque no le habían dado un buen sitio en el nuevo estadio. Lo estamos arreglando", reveló sonriendo.