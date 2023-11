La emoción de Jesús, un niño autista, al conocer a los jugadores del Nottingham Forest: "Te quiero más que a mi padre"

Jesús Barriuso es un niño de Murcia que sufre autismo y ha cumplido su sueño de conocer a los jugadores del Nottingham Forest, club inglés del que es seguidor. El Nottingham Forest, para Jesús, lo es todo y él mismo explica lo mal que lo pasa cada vez que pierde.

"Cuando pierde me pongo muy triste y cuando gana soy el más feliz del mundo", admite Jesús.

La devoción de este pequeño de Murcia de 13 años y que padece autismo llegó a los oídos del club inglés y junto al padre del pequeño decidieron organizar un regalo de cumpleaños muy especial: un viaje a Nottingham para conocer el club y a los jugadores.

Jesús cumple su sueño: "No tengo palabras"

El Nottingham Forest decidió regalarle a Jesús por su cumpleaños un viaje a Inglaterra, no sólo para conocer las instalaciones, sino para pasar un ratito con los jugadores del equipo. La experiencia transforma al chaval y su padre se quedó alucinado con la reacción de su hijo.

"Esto que estáis viendo es muy raro, porque el normalmente no habla y no se relacionada con nadie. De hecho, rechaza el contacto. Él tiene varios trastornos, uno que es autista y a parte, tiene un trastorno psicótico, tiene delirios y lleva muchísima medicación encima. Estoy alucinado ahora mismo de que hable, tiene que significar mucho estar aquí para él, para que conteste a las preguntas, ya que el normalmente no contesta ni a los profesores", admite el padre de Jesús.

"Te quiero más que a mi padre"

La sorpresa de ver a su hijo desenvolverse es tan agradable que incluso uno de los grandes momentos del día desata la risa. Ante su jugador favorito, Jesús no puede reprimirse y le confiesa: "No me vas a entender pero te quiero más que a mi padre". Pero el jugador sueco lo ha entendido perfectamente y estalla de risa junto al padre del menor.

Un día inolvidable

Uno a uno, los jugadores del Nottingham Forest desfilaron para poder hacerse una foto con su fan número 1. Era además día de partido y Jesús pudo salir al campo con los jugadores antes del pitido inicial. Tras la victoria, le ofrecieron el regalo más especial: una camiseta de Anthony Elanga, firmada por el jugador y dedicada "a mi amigo Jesús". El regalo perfecto para un día que ya no podrá olvidar.