El sobrecogedor relato de uno de los futbolistas explotados sexualmente en Cádiz: "Estábamos amenazados"

El futbolista, que ha pedido preservar su anonimato, fue explotado sexualmente al venir desde Colombia para jugar al fútbol y lo ha contado en exclusiva a Antena 3 Deportes: "Estábamos amenazados, mendigábamos en restaurantes".

Además de él, la Guardia Civil liberó a otros seis jóvenes que eran explotados como esclavos sexuales y mendigos. La víctima nos cuenta una historia terrorífica con maltratos de todo tipo.

"Con mucho temor por lo que me pueda pasar tanto a mí como a mi familia. No estamos seguros. Ya he tenido muertes en mi familia y no quiero que le pase nada a lo que yo más quiero", reconoce la víctima, que asegura que llegaron engañados a España.

Los responsables ya han sido detenidos y él tendrá que revivir ahora de nuevo lo sucedido. Les mantenían aislados y les obligaban a prostituirse a través de un chat de contactos homosexuales hasta que los agentes lograron liberarlos.

La Guardia Civil emitió una nota de prensa en la que afirmaba que "les tenían hacinados en una sola vivienda y sólo les permitían relacionarse entre ellos, manteniéndoles en la más absoluta indigencia, llegando en ocasiones a tener que mendigar para poder subsistir".