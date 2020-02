El monumental lío de Sanidad: "No tenemos por qué saber que el Valencia jugaba en 'el Milán'"

Investigan varios casos de posible coronavirus en la Comunitat Valenciana, según anunció la propia conselleria de Sanidad de la comunidad. Se trata de unos aficionados del Valencia que la semana pasada estuvieron en Milán y llamaron al 112 para decir que presentan síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, aunque su estado general es bueno. En este momento, ninguna está enfermo por coronavirus.

La subdirectora general de Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha, aseguró en rueda de prensa que estaban valorando esos casos, entre los que se encontraban aficionados del conjunto valencianista que viajaron a Milán a ver el partido de Champions League. Según confirmó Sanidad, se pusieron en contacto con sus médicos al presentar algún tipo de síntomas de coronavirus.

"Es alucinante"

Sin embargo, Vanaclocha dijo en rueda de prensa que desconocía el viaje del Valencia a Italia para jugar contra el Atalanta. "Nos enteramos ayer del partido de fútbol; lo siento, no me gusta el fútbol. Somos sanitarios, no tenemos por qué saber que el Valencia jugaba en 'el Milán'". "Es alucinante", le replicaba un periodista.

Para el posible partido de vuelta, el temor está en los más de 2.000 seguidores de Atalanta de Bérgamo que viajarán a Valencia. Un lugar al que Sanidad desaconseja viajar; la UEFA tendrá la última palabra.