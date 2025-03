Edin Dzeko muestra las aparatosas heridas tras recibir una patada en la cara: "Todo o nada"

Edin Dzeko, delantero del Fenerbahçe e internacional con Bosnia, se jugó el físico literalmente en su último partido de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el Arena Nationala de Rumanía. El atacante de 39 años se llevo una patada en la cara al tratar de conectar un balón con la cabeza, una jugada en la que bajó demasiado el rostro llevándose una fuerte patada en la cara por parte del defensa rumano Mihai Popescu. El impacto dejó fuera de juego a Dzeko, quien tuvo que ser sustituido y se fue del campo con la nariz rota.

Una jugada fortuita que obligó al delantero bosnio a marcharse del terreno de juego en el minuto 33, un encuentro que finalizó con triunfo (0-1) bosnio gracias a un gol de Gigovic. El propio Dzeko, horas después del partido, subió a su cuenta de Instagram una serie de imágenes en el que era patente la violencia del golpe en su rostro y las escalofriantes heridas sufridas.

"All or nothing (todo o nada)", indicaba el internacional bosnio junto a la comentada publicación en su Instagram.

Mario Balotelli o Radja Nainggolan comentaron la publicación de Dzeko, apuntando en tono de broma que "Se te ve bien así" o "Luces genial". El propio Dzeko se tomó con humor lo ocurrido, un lance de juego que acabó con su nariz rota y con un corte en la ceja.

Dzeko, una carrera en Bosnia, República Checa, Alemania, Inglaterra o Italia

Edin Dzeko debutó en el fútbol profesional en 2003 en el F. K. Željezničar, en el fútbol bosnio. Tras dos temporadas en Sarajevo, el delantero jugó tres años en República Checa, antes de fichar por el Wolfsburgo en 2007.

Tras cuatro años en Alemania, el delantero bosnio puso rumbo a Inglaterra, donde disputó cinco temporadas con el Manchester City (2010-2015), donde ganó una FA Cup, dos Premier League, una Community Shield y una Copa de la Liga. El siguiente club de la carrera de Dzeko fue la Roma (2015-2021), antes de jugador durante dos campañas en el Inter de Milán (2021-23), donde levantó dos Supercopas de Italia y dos Copas de Italia.

Actualmente, Edin Dzeko juega en el Fenerbahçe de la Liga turca. A lo largo de su carrera, el delantero bosnio ha disputado 882 partidos a nivel de clubes, anotando 378 goles y dando 137 asistencias.

