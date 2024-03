El duro mensaje de Saúl tras el pase a cuartos: "Es un momento de mierda para mí..."

Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, escribió este miércoles que es "un momento de mierda" para él "a nivel deportivo" y acepta "todas las críticas", tras la clasificación de su equipo para los cuartos de final de la Champions League contra el Inter de Milán en el estadio Metropolitano.

"Sinceramente es difícil para mí escribir en estos momentos, pero igual que escribo en las buenas hay que hacerlo en las malas. Es un momento de mierda para mí a nivel deportivo, y soy consciente…", publicó en su cuenta en X.

"Acepto todas las críticas y no solo por el penalti de hoy sino por cómo estoy en estos momentos. Exactamente no sé qué es, pero lo único que me han enseñado es a seguir trabajando en las buenas y en las malas, hasta conseguir cambiar la situación", añadió el futbolista ilicitano, que entró de refresco y falló su penalti en la tanda.

La gran noche de Jan Oblak

Fue la gran noche del portero Jan Oblak, elegido como el mejor jugador del partido que clasificó al Atlético de Madrid para los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Inter en la tanda de penaltis.

"Muchas gracias a todo el mundo; a los compañeros primero, al cuerpo técnico, a todo el mundo que trabaja por nosotros día a día. Me alegro por ellos. Y claro, por la afición, que siempre está a nuestro lado, en las buenas y en las malas. Ojalá que sigan así, nos van a apoyar y ojalá le demos una alegría y ganamos algo este año", dijo el meta esloveno en Movistar+.

"El ambiente es fantástico siempre en casa. La afición y el estadio no fallan. Nosotros nos pasa que podemos fallar, pero ellos no fallan. Hoy han estado otra vez determinantes. Nos han ayudado muchísimo y al final felizmente se puede ir todo el mundo contento a casa", añadió el guardameta, que destacó "el gran partido" del conjunto rojiblanco.

Simeone, agradecido a la afición

Por su parte, Simeone se mostró eufórico tras el pase y señaló que el estadio les llevó al triunfo: "A nuestra afición solo les digo que gracias. Tengo un gran respeto y admiración por nuestra gente. Cuando vinimos para el estadio fue emocionante la llegada del equipo. Veníamos de un mal partido en Bilbao y de un parido feo en Cádiz. No era momento de pedir, si no de dar y esto apareció en el equipo. Se sintió enormemente el apoyo de la gente. Nuestra gente es determinante en nuestro estadio", explicó el técnico rojiblanco.

El Cholo tiene claro que "el Inter es un rival increíble" y eso da más valor al encuentro de los colchoneros: "Jugamos contra un rival increíble y apareció nuestro equipo. Nuestros centrales jugaron un partido extraordinario. Apareció Memphis y Correa y la juventud de Barrios, y Riquelme fallando el gol que podía ser el 3-1 y luego lanzando el penalti y metiéndolo. Volver a estar entre los ocho mejores de Europa parece fácil, pero no es nada fácil", analizó el argentino.

