¿A dónde se marcha Karim Benzema tras dejar el Real Madrid?

Las piezas empiezan a encajar. El Real Madrid despidió este sábado a Asensio, Hazard y Mariano pero dejó el plato fuerte para este domingo: Karim Benzema. Una de las grandes leyendas del club abandona el Madrid tras 14 temporadas, 25 títulos (el que más), 353 goles, 647 partidos y un 2022 que será recordado por todos los madridistas y que le valió ganar el Balón de Oro. El club blanco se queda huérfano de delanteros y ya puede ir con todo a por Kane, Havertz... Pero antes de esto, ¿a qué club irá Karim Benzema? ¿por qué se ha ido del Real Madrid?

Adiós tras una mala temporada

La temporada del delantero francés no ha sido ni mucho menos buena, no tanto en los registros goleadores (18 goles en Liga) sino en eso que llamamos 'fútbol', algo intangible y de lo que Karim siempre fue sobrado. Menos este año. Estuvo a años luz de su histórica temporada de 2022 y eso ha acelerado la marcha del galo y la necesidad de que el Madrid encuentre un delantero que asegure goles, porque más fútbol que Benzema no encontrará en ningún jugador.

Karim desvió el rumor hace días

Fue el propio jugador el que desvío los rumores hace unos días que le colocaban fuera del equipo: "Habla internet", dijo. Pues o era una maniobra de distracción o ha cambiado radicalmente de idea en las últimas horas.

Lo que está claro es que Arabia le ha tentado y Benzema no ha podido decir que no. Tiene 35 años y el contrato que firmará en el país le dará 200 millones de euros en los próximos años.

Jugará en Arabia, falta saber el equipo

Todo apunta a que su equipo será el Al Ittihad pero Benzema tendrá libertad para 'elegir' su próximo destino ya que ha firmado un contrato con el Ministerio de Deportes de Arabia Saudí que le puede enviar a cualquiera de los equipos saudís clasificados para la Champions Asiática.

Podría ser rival de Cristiano y Messi

Al Ittihad es el reciente campeón de la Liga saudí y ha vencido por 5 puntos al Al-Nassr, conjunto en el que recaló Cristiano Ronaldo este año y en el que continuará el que viene. Esto significa que si Karim recala en el Al Ittihad se enfrentará al que fuera su compañero durante 9 años en el Real Madrid. Y queda lo mejor, este sábado también se hizo oficial la salida de Messi del PSG, el argentino también recalará en Arabia si nada extraño ocurre y podría fichar por el Al-Hilal, tercer clasificado de la Liga saudí (perdió la final del Mundial de Clubes este año 5-3 frente al Madrid).