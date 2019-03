Zidane, sobre la final de Copa en el Bernabéu: "Si el presidente dice que hay obras, hay obras..."

¿Suspensión del Celta - Madrid?

Siempre queremos jugar, claro que 15 días sin jugar es mucho, pero ellos lo que quieren es jugar. Se ha tomado una decisión, la respetamos y ya está, ahora pensamos en lo que nos toca ahora.

Mensaje a la plantilla sobre la clasificación de Liga

Sí, porque aún no sabemos que pasará en los dos partidos que tenemos aplazados, pensamos en lo que tenemos ya. No sabemos ni la fecha del Celta, pensamos sólo en lo que nos toca este sábado, sin pensar que vamos a tener tres, cuatro o ningún punto después de jugar lo que nos falta.

Rumores sobre la salida de Keylor

Keylor está muy bien y yo tengo una plantilla de 24 jugadores. No quiero ver ni esperar ni escuchar ni pensar en lo que va pasar después, sólo me concentro en mis jugadores y en los cuatro meses de competición que faltan".

¿Perjudica el parón al equipo?

No sabemos. Veremos en el partido, lo que puedo asegurar es que trabajamos bien y físicamente estamos bien, claro que era mejor jugar, y los futbolistas quieren jugar, no entrenar. Eso está bien en pretemporada, lo que me mola es jugar.

¿Jugarán Modric y Carvajal?

Vamos a ver este sábado, están listos y están en la convocatoria, pero ya veremos si juegan.

Los árbitros

Respeto su labor, es difícil, nunca me meto con ellos. A veces es a favor y otras en contra y ellos intentan hacer lo mejor posible y no es fácil. No te digo que estén peor que nunca, no creo.

Sede de la final de Copa

Si preguntas en Barcelona te contestarán lo mismo. Para no decir tonterías sobre la sede de la final: si el presidente dice que hay obras, hay obras... Hay que respetar.

La convocatoria de Zidane la forman Keylor Navas, Casilla y Yáñez como porteros; Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Marcelo, Nacho y Danilo como defensas; Kovacic, Casemiro, Modric, Isco y James como centrocampistas, y Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez y Morata como delanteros.