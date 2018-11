Luis Enrique: "El de Croacia es el primer partido a todo o nada"

"Este partido es totalmente diferente al que jugamos en Elche, con lo cual pocas referencias podemos sacar para este jueves. Para nosotros es un partido decisivo, clave, igual que para ellos porque todavía tienen esperanzas y posibilidades y el resto ya forma parte de la historia. Nadie cambiará ese resultado (6-0), pero no tendrá ninguna relevancia de cara a mañana", manifestó el técnico.

"Es el primer partido a todo o nada. Si ganamos nos clasificamos seguro y si no quedará alguna opción, pero para nosotros es un partido vital. Nos hemos centrado en lo que hace Croacia, lo que hizo contra nosotros y lo que hace habitualmente para intentar contrarrestarlos. En eso nos hemos fijado estos días de preparación", dijo Luis Enrique.

Además, el técnico asturiano no puso 'peros' a la competición europea, que da opciones incluso a Croacia, colista del grupo. "Si gana los dos partidos que quedan se clasifica. Es una competición corta, pero te permite algún tropiezo, estas son las peculiaridades de esta competición, pero las aceptamos y las afrontamos. Ahora a nosotros nos falta la guinda", apuntó.

Por otro lado, el técnico asturiano no quiso personalizar ante las preguntas sobre el rendimiento de Isco y Asensio en el Real Madrid y su rol en la selección. "Veo a los 24 jugadores preparados para jugar mañana. Por cómo han entrenado y por lo que he visto todos podrían jugar. Todos son titulares", manifestó. De igual manera que no quiso revelar ni el once inicial, ni si Sergi Roberto jugará de lateral derecho. "Tengo la fortuna de conocerlo muy bien y puede jugar en varias posiciones a un alto nivel. Me gustaría contestar a tu pregunta, pero antes del partido no quiero dar ninguna pista e imagino que me entenderéis", añadió.

Por su parte, preguntado por la estrategia que utilizarán los croatas este jueves, Luis Enrique corrigió al periodista que le hizo la pregunta. "¿Defender? Dalic (seleccionador de Croacia) ha dicho lo contrario, ha dicho que iban a atacar", manifestó el extécnico del FC Barcelona.

"Es cierto que los entrenadores y jugadores intentamos no dar pistas, pero estoy seguro que ellos van a atacar porque tiene que ganar el partido, no le vale otro resultado. Todavía no sé el once, esta noche lo pensaré", terminó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido.