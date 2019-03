Luis Enrique: "Me da cero morbo la final de la Copa del Rey en el Bernabéu"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, no ha desvelado sus preferencias sobre el escenario de la final de la Copa del Rey que su equipo disputará el 27 de mayo ante el Alavés, si bien ha subrayado que "es clave" que a ese partido pueda acudir "mucha gente".

En la rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Alavés en Medizorroza, el preparador asturiano ha asegurado que le da "cero morbo" todo lo referente a la sede de la final copera, después de que Real Madrid y Athletic de Bilbao hayan confirmado que no cederán sus respectivos estadios.

El aforo, clave

"Desde que estoy aquí hemos vivido aquí las dos situaciones: la de jugar en el Camp Nou, que nos encantó, y la de jugar en el Vicente Calderón, que también me encantó. Que pueda acudir mucha gente es clave", ha afirmado.

No ha querido el técnico entrar en polémicas cuando se le ha preguntado si entiende la decisión del Real Madrid de no ofrecer el Santiago Bernabéu para albergar la final. "A mí esto me da cero morbo. Entiendo la postura de cada club y ya está. Es una cuestión que me es totalmente indiferente", ha zanjado.

Los 18 convocados de Luis Enrique para el partido contra el Alavés son los siguientes: Ter Stegen, Cillessen, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti, Mathieu y Aleñá.