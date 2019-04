Diego Costa: "No puedo quejarme de Del Bosque, me dio la confianza que necesitaba, igual que Lopetegui"

El delantero de la selección española Diego Costa ha explicado que Vicente del Bosque "siempre" le dio "la confianza que necesitaba" y que durante esta nueva etapa con Julen Lopetegui está notando "lo mismo", por lo que se siente "preparado para ayudar" y también "en forma" para los próximos duelos.

"No puedo quejarme de Del Bosque, siempre me dio la confianza que necesitaba y con Lopetegui es lo mismo (..) Con el tiempo se verá si este es mi mejor momento, todavía queda mucho. Empecé bien la temporada, estoy en forma y eso cuenta mucho", explicó Costa ante la prensa en su llegada a la concentración del equipo nacional.

Italia, un rival "directo"

El jugador del Chelsea se declaró "preparado para ayudar" en los próximos partidos contra Italia y Albania, clasificatorios para el Mundial de Rusia. "También tenemos a Morata y a otros que siempre están ahí y tienen mucha calidad para hacer las cosas muy bien", ensalzó, antes de "un partido importante contra un rival directo" como la 'azzurra'. "Hay que entrenar y hacer las cosas bien", añadió.

En cuando a su futuro personal, el hispano-brasileño reconoció que le "gusta mucho Madrid", una ciudad en la que pasó "momentos felices" durante su periplo en el Atlético, pero que ahora mismo se encuentra "bien en el Chelsea".

Siempre pendiente del Atleti

"Siempre sigo al Atlético, está muy bien, otra vez ahí, y me pongo muy feliz por ellos. El Atlético lleva mucho tiempo peleando con todos y ganando a los mejores. No me sorprende lo que está haciendo, es un equipo muy grande y se lo merece", dijo sobre su exequipo.

Por último, a Costa también se le preguntó por la ausencia en el equipo nacional de su compañero de equipo Cesc Fábregas. "El sabe que tiene muchas posibilidades de volver a la selección. Ahora no está jugando, pero creo que va a volver", vaticinó.