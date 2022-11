Deschamps: "Hemos perdido una gran oportunidad"

Didier Deschamps, seleccionador nacional de Francia, aseguró que su equipo "perdió una gran oportunidad" de ganar la Eurocopa tras perder 1-0 ante Portugal en la final y reconoció que costará digerir la derrota.

El técnico francés mostró su tristeza por no haber podido ganar un trofeo que su selección no consigue desde el año 2000. "Se perdió una gran oportunidad, no hay palabras para expresar nuestra decepción. Se necesitará tiempo para digerir haber perdido la oportunidad de ganar", dijo.

"No hay que olvidar el espíritu que reina en el equipo. Con nuestro público hemos ganado y hemos sufrido juntos. Hemos perdido juntos. Nuestros aficionados han vibrado pero no hemos podido ofrecerles el trofeo. Es triste, pero es así", comentó.