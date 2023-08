El abogado de Dani Alves pierde los nervios a la salida del juzgado: "No recurrirá"

El futbolista Dani Alves ha acudido este miércoles al Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona, que ya ha terminado la investigación contra él por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton. La jueza le ha comunicado su procesamiento.

Como es habitual este trámite se ha realizado a puerta cerrada porque forma parte de la instrucción de la causa, una parte del proceso que no es pública, a diferencia del juicio.

Una vez la jueza le comunique el procesamiento, Alves ha manifestado que no está de acuerdo con el mismo, si bien no ha recurrido para agilizar el proceso. A la salida del juzgado, su abogado Cristóbal Martell se ha mostrado molesto ante el aluvión de periodistas: "Daniel Alves está contrariado por el relato de hechos que contiene el auto de procesamiento. No está de acuerdo con él y así lo ha manifestado. También ha manifestado que no recurrirá en su deseo de agilizar el proceso". Acto seguido, Martell se ha marchado del lugar con cajas destempladas al verse 'acorralado' por los medios y no ha hecho más declaraciones.

El siguiente paso será que la Fiscalía y la acusación particular presenten sus escritos de acusación con sus peticiones de penas, mientras que la defensa los podrá contestar con su escrito antes del juicio.

Alves está en prisión provisional desde el 20 de enero, de manera que el miércoles llegará a la Ciutat de la Justicia conducido por los Mossos d'Esquadra desde la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

En esta misma cárcel, el jugador recibió la visita de su abogado este martes por la mañana, en vísperas a la citación por su procesamiento. A preguntas de los periodistas que le esperaban a la salida, Martell afirmó que había visto a su cliente bien, "fuerte, entero".

Riesgo de fuga

La defensa ha intentado en varias ocasiones que el futbolista saliera de prisión provisional, pero tanto la jueza como la Audiencia de Barcelona lo han descartado porque creen que hay riesgo de que se fugue y suficientes indicios contra él para que siga entre rejas hasta que sea juzgado. Alves presuntamente violó a la joven en el lavabo de un reservado de Sutton la noche del 30 de diciembre de 2022.