Las cuentas del descenso del Cádiz: qué tiene que pasar en los últimos partidos de liga para que no baje a segunda división

LaLiga EA Sports 2023-2024 vive las dos últimas jornadas del calendario con una sola incógnita por desvelar: quién será el otro equipo que acompañe a Almería y Granada en la próxima Lia Hypermotion (Segunda División).

Hasta cinco equipos tienen posibilidades matemáticas de descender a la segunda categoría de fútbol español: Las Palmas, Rayo Vallecano, Mallorca, Celta de Vigo y Cádiz.

Con solo dos partidos por delante (6 puntos), la puntuación de estos cinco equipos es la siguiente: Las Palmas (38), Rayo Vallecano (38) Celta de Vigo (37), Mallorca (36), y Cádiz 32. Ahora mismo los gaditanos ocupan la posición de descenso y son los que tienen, sobre el papel y matemáticamente hablando, menos posibilidades de mantenerse en LaLiga EA Sports.

El Cádiz lo tiene casi imposible

El conjunto andaluz tiene que ganar sí o sí sus dos partidos (vs Las Palmas en casa y vs Almería fuera) y esperar a que sus rivales directos pinchen. Por ejemplo, tiene que esperar a que el Mallorca no sume dos puntos, que el Celta pierda sus dos encuentros, o que lo haga el Rayo Vallecano. Como última opción, podrían 'echar' a Las Palmas, a los que tendrían que ganar en el Nuevo Mirandilla y que los isleños también cayeran ante el Alavés.

Las cuentas de Mallorca, Celta, Las Palmas y Rayo

El resto de contendientes a quedarse en Primera lo tienen infinitamente más fácil. Al Mallorca, por su parte, le valdría sumar dos punto de seis para salvarse, o que el Cádiz no gane sus dos partidos (esta premisa) se da con todos los equipos. Al Celta solo le hace falta un punto para mantener la categoría, lo mismo que Las Palmas (próximo rival del Cádiz), o Rayo Vallecano, que con un punto también seguiría en LaLiga.

Por otra parte y ya con el campeón definido desde hace semanas (el Real Madrid de Ancelotti), los puestos de Champions League también están confirmados: Real Madrid, Barça, Girona y Atlético de Madrid. El Athletic Club también tiene asegurada la plaza de Europa League, la que está en disputa es la otra: Real Sociedad y Betis pugnan por ella. A la séptima, que da acceso a la clasificación de la Conference League, aspiran Villarreal, Betis y Real Sociedad.

La lucha por el pichichi, totalmente abierta

Además, durante estas dos últimas citas de la competición doméstica también se decidirá quién es el máximo goleador de la temporada, de momento lidera el delantero ucraniano del Girona, Dovbyk (20 goles), por delante de Jude Bellingham (19), Sörloth (19), Lewandowski (17) y Griezmann (16), que se metió directamente en la lucha tras endosarle un hat-trick al Getafe en el Coliseum.