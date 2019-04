Cristiano Ronaldo se quiere ir del Real Madrid en junio

EXCLUSIVA 'EL CHIRINGUITO DE JUGONES'

Segun la información de 'El Chiringuito de Jugones', Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid el 30 de junio del año que viene. El club blanco habría ofrecido una renovación que no habría gustado al portugués. Hace mes y medio, en Dortmund, CR7 se reía al preguntarle por su renovación... pero hace 15 días, tras el tropiezo en Wembley, no se cansó de decir que no quería ampliar su contrato.