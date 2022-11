Cristiano se negó a darle su camiseta a un jugador de Islandia: "¿Mi camiseta? ¿Quién eres tú?"

A Cristiano Ronaldo no le sentó nada bien el empate contra Islandia. Aparte de declarar al término del partido que Islandia "tiene poca mentalidad y no llegará muy lejos", el jugador portugués tuvo un gesto no muy apropiado con un rival islandés.

Según el diario 'Bild', el delantero del Real Madrid se negó a hacer un intercambio de camiseta con un futbolista de Islandia al término del partido. "¿Mi camiseta? ¿Quién eres tú?", señala el diario alemán que dijo Cristiano Ronaldo al jugador nórdico.

A pesar de la información del diario alemán, otro vídeo sí demuestra que Ronaldo habría dicho a Gunnarson que le daría su camiseta dentro del vestuario.