La confesión de Wesley Sneijder sobre su etapa en el Real Madrid: "La botella de vodka era mi mejor amiga"

Wesley Sneijder firmó un contrato con el Real Madrid por cinco temporadas en 2007. El traspaso supuso la segunda mayor cifra de un fichaje en la Eredivise. Durante su etapa en el conjunto blanco, el holandés alternó fases en las que deslumbraba a todos con su fútbol con otras en las que se cuestionaba su rendimiento.

Su guante en la pierna derecha y su gran potencia y precisión en los lanzamientos a balón parado rápido le convirtieron en un nuevo ídolo para la afición del Real Madrid, pero ahora en su biografía él mismo reconoce que sus hábitos no eran los más adecuados.

"La botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga", reconoce el futbolista, que abandonó el Real Madrid en 2009 a pesar de haberse convertido en una pieza fundamental del esquema de Manuel Pellegrini.

"No había drogas, pero sí alcohol. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid e iba por la calle gastando miles de euros y pagando cosas a la gente.

A lo largo de su biografía, que saldrá publicada este viernes en Holanda, reconoce cómo afectó en su juego la difícil situación por la que tuvo que pasar tras su divorcio: "Me quedé solo y vi muy poco al pequeño Jessey. Solo podía estar solo y no me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo. Seguí jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado".

El exjugador blanco también cuenta cómo ocultaba su falta de forma física gracias a su gran técnica: "Me hundí físicamente. Corría menos, lo escondí mucho con mi técnica. También pensé que nadie lo notaría".