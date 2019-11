La confesión de Mbappé antes de fichar por el PSG: "El Real Madrid me esperará"

Vadim Vasilyev ex presidente del Mónaco, reveló en una entrevista su conversación con Kylian Mbappé cuando negociaba su salida o bien rumbo al PSG o al Real Madrid.

"Me dijo: muy dentro de mí, siento que es demasiado temprano. Solo he jugado un año en mi país, soy parisino, no quiero irme así. Me gustaría convertirme en un gran jugador en Francia. Tengo la sensación de que el Madrid me espera esperará”. Le contó la estrella francesa al por entonces máximo mandatario del club monegasco.

El ruso reveló también el contenido de la reunión que tuvo con la estrella gala: "Sigue siendo la misma persona. Ha crecido, ha ganado poder y notoriedad. Si no juega se siente incómodo", afirmó.

Además, el que fuera máximo mandatario del Mónaco también habló con él sobre su futuro. "Llamarán a tu puerta, todo el Santiago Bernabéu te aplaudirá cuando llegues alli ", concluyó.

El futuro de Mbappé, según las declaraciones del ruso sw acerca al Real Madrid. Equipo contra el que la estrella francesa jugará en el Bernabéu en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League.