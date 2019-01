El mundo del deporte muestra su solidaridad con los afectados por el devastador tsunami de Indonesia

El Real Madrid ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas del tsunami de Indonesia, que ha causado al menos 168 muertos y 745 heridos en la costa del estrecho de Sonda, entre las islas de Sumatra y Java.

"El Real Madrid CF quiere trasladar sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del tsunami que ha sufrido Indonesia y se solidariza con todos los afectados", publica el club en un comunicado.

La plantilla del Real Madrid regresa de Abu Dabi, donde este sábado conquistó su tercer título consecutivo en el Mundial de Clubes al vencer por 4-1 al equipo local Al Ain.

Además de los muertos y heridos contabilizados a causa del tsunami, hay 30 personas desaparecidas, y el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, alertó sobre la posibilidad de un segundo tsunami por la continua actividad del volcán Anak Krakatau.

Semua orang di Klub merasa sedih mendengar peristiwa Tsunami yang menimpa Indonesia. Pikiran dan doa kami bersama semua orang yang terkena musibah ini.#FCIM — Inter (@Inter_id) 23 de diciembre de 2018

Deeply saddened by the devastating #tsunami that hit #Indonesia coast. We express our sincere condolences to the families of the victims and to the Indonesian people 🇮🇩 pic.twitter.com/YMyeUlrwsV — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) 23 de diciembre de 2018

El RCD Espanyol de Barcelona quiere mostrar sus condolencias a todas las víctimas del tsunami de Indonesia. We would like to send our deepest condolences and prayers to the victims of the Indonesian tsunami.#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #tsunamiIndonesia — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 23 de diciembre de 2018

🚨 ¡Emergencia Indonesia! 🚨 Colabora con @SaveChildrenEs y ayuda a los afectados por el tsunami que ha asolado las costas del estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, en Indonesia, dejando 168 muertos y más de 750 heridos. Haz tu donación en: https://t.co/fPZzfkEuAF https://t.co/yzEIxti87e — Atlético de Madrid (@Atleti) 23 de diciembre de 2018