Condenado a 42 años por decapitar y mutilar el pene de un futbolista al que pilló en la cama con su mujer

Edison Luiz Brittes Júnior ha sido condenado a 42 años de cárcel por el brutal asesinato del futbolista brasileño Daniel Correa (24 años) en 2018, jugador al que decapitó y mutiló su pene tras descubrirle haciéndose una foto en la cama junto a su mujer.

Un jurado popular de Brasil ha confirmado la pena, que es de exactamente 42 años, 5 meses y 25 días a Brittes Júnior. El cuerpo del futbolista asesinado fue encontrado el 27 de octubre de 2018 en un camino de la Región Metropolitana de Curitiba, Brasil. Cinco años después la sentencia ya se ha conocido y en poco tiempo, si defensa y acusación no recurren, entrará en la cárcel.

Le descubrió haciéndose una foto con su mujer en la cama

Daniel Correa fue asesinado por Edison Luiz, conocido como Juninho Riqueza, después de que este le sorprendiera en la cama de su mujercuando se celebrara la fiesta de la hija de Edison y Cristina, su esposa.

Mutiló su pene y le cortó el cuello en el maletero de un coche

El entonces futbolista de 24 años, del Sao Bento de la Segunda división brasileña, le envió a un amigo varias fotos al lado de la mujer de Edison mientras esta dormía en su cama. El asesino se enteró y le raptó con la ayuda de varias personas para mutilarle el pene y después cortarle el cuello. Después dejaron su cuerpo sin vida en un camino rural situado la Región Metropolitana de Curitiba, al sur del país brasileño.

"Se asociaron para hacer la castración de la víctima. Edison (Brittes), por el camino, se alteró. Abrió el maletero y todos salieron para sujetar a Daniel (Correa), hacerle la castración o cortarle el pene y dejarlo al revés. Pero Edison abrió el maletero y, sorprendentemente, le cortó el cuello", explicó uno de los abogados de los cómplices.

Edison dijo que el futbolista estaba acosando a su mujer

Brittes reconoció el asesinato y se defendió explicando que lo realizó para defender a su esposa del acoso del futbolista, algo que la policía no se creyó en ningún momento. Por esta razón, poco después de encontrarse el cadáver de Correa detuvieron y encarcelaron a Edison Luiz en prisión preventiva hasta que se conociera la sentencia. Está acusado de triple homicidio, ocultamiento de cadáver, fraude procesal, corrupción de adolescente y coacción. Su mujer Cristina y su hija Allana también fueron condenados, esta última a seis años y medio por coacción en el curso del proceso, fraude procesal y corrupción de menor.

Denunció que estaba siendo torturado en la cárcel

Es más, el ya condenado aseguró estar sufriendo torturas y maltratos durante su estancia en la cárcel: "Tengo que salir de aquí. Miren lo que me pasó: hace un año ya que me torturan, me aíslan, me dejan sin visitas. En poco tiempo me van a matar y van a decir que me suicidé", aseguró a un medio brasileño.

