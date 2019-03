Coke se despide del Sevilla: "Gracias por haber podido defender esta camiseta"

El defensa ha asegurado que de Sevilla se queda "con su gente, su corazón, unos caracoles con una cerveza", y con el Sánchez Pizjuán, al que ha calificado como un "templo" porque "ningún otro estadio suma tanto". Deportivamente, el lateral diestro ha dicho que recordará "muchos momentos en muchos campos de Europa y de España en los que se han superado partidos complicados", y ha asegurado que "los dos goles" que marcó "en la última" final de la "Europa League son una anécdota". "

Vivo sentimientos muy encontrados, extraños. Hoy empieza una nueva etapa, lejos, pero con mi camiseta rojiblanca siempre debajo. Quiero que se me recuerde como alguien que lo ha dado todo por este equipo. Viva el Sevilla", se ha despedido 'Coke'.

Por su parte, el director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha declarado que el de hoy "es un día complicado" porque se marcha "un jugador clave en los logros conseguidos los últimos años", ya que además de un "futbolista importante", se va el corazón del vestuario". "En esta operación tengo claro que no he acertado. En esta venta me he equivocado porque perdemos el corazón del equipo", ha admitido 'Monchi'.

La afición le ha devuelto el cariño en redes sociales

La afición hispalense ha querido demostrar porque está considerada una de las mejores aficiones del mundo y lo ha hecho a través de redes sociales, donde ha querido devolver a Coke Andújar el cariño recibido estos cinco años. Los aficionados del club de Nervión se han despedido del jugador madrileño a través del hashtag #GraciasCoke, que en pocos minutos se ha convertido en tema del momento.