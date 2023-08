El CEO del Bayern: "Íbamos a presentar a Kepa si no hubiese decidido fichar por el Real Madrid"

El fichaje de Kepa Arrizabalaga por el Real Madrid es inminente. Cuando Thibaut Courtois se lesionó del cruzado, saltaron las alarmas en el club blanco y procedieron a lanzarse rápidamente al mercado de traspasos, con el fin de buscar un sustituto al gran vacío que deja el guardameta belga en la portería. Y parece ser que lo han encontrado. Aunque por poco, ya que Kepa casi acaba yéndose al Bayern.

O al menos eso ha dicho el consejero delegado del club alemán Jan-Christian Dreesen, quien ha asegurado que el portero español estuvo "muy cerca" de fichar "si no hubiera decidido fichar por el Real Madrid". "Estuvimos muy cerca anteayer. Queríamos haber presentado hoy a Kepa como portero si no hubiera decidido al final fichar por el Real Madrid. Kepa es español, es normal que la aceptase", señaló Dreesen.

Por lo tanto, el club blanco puede anunciar más pronto que tarde la llegada del guardameta del Chelsea, en calidad de cedido. Por su parte, el Bayern busca nuevo portero después de la demora del regreso de Manuel Neuer por una fractura en la pierna y de que el titular de la temporada pasada, Yann Sommer, se marchara al Inter de Milán. Hasta el momento, Sven Ulreich es el único guardameta experimentado de la plantilla.

"Estoy convencido de que encontraremos una solución antes del 1 de septiembre. En Sven Ulreich tenemos un portero que siempre está ahí cuando hace falta. Confiamos en que Manuel regrese en el transcurso de la segunda mitad de año, pero no podemos predecirlo con exactitud. Esperamos poder presentar pronto una solución a la situación", indicó Dreesen.

La cesión del arquero vasco durará tan solo una temporada y no cuenta con opción de compra. No obstante, el Real Madrid no la ejercería puesto que Courtois estará preparado y recuperado para la temporada 24/25.

Kepa, en la órbita del Real Madrid desde hace tiempo

En Inglaterra, el portero vasco ha vivido en una constante irregularidad durante la última temporada, luchando por un hueco en la portería junto a Mendy. A pesar de ello, nunca dejó de estar en los planes del Real Madrid, y sobre todo a raíz de la lesión de Courtois. También han sonado otros nombres como De Gea y Bono.