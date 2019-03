La carta de la portera del Atlético Féminas tras la polémica por celebrar la Undécima

La portera del Atlético Féminas B fue la protagonista de una polémica tras salir a la luz una fotografía en la que aparecía celebrando la Undécima en Cibeles. Algunos días después, ha publicado una carta en la que pide disculpas por lo sucedido. Esta es la carta:

"Desde muy pequeña he sido seguidora del Real Madrid, muy a pesar de mi padre, que es atlético de corazón, y ello me ha llevado a celebrar sus éxitos de igual forma que he celebrado los del Atlético de Madrid. Juego en el Atlético de Madrid Féminas desde hace tres años, defendiendo el escudo con el que juego, mostrando ilusión y compromiso en cada entrenamiento y en cada partido cuando me enfundo en mi camiseta del Atleti".

"He llorado nuestras derrotas y he celebrado nuestros triunfos con y por esta camiseta. He representado con orgullo al club tanto en la Selección madrileña como en la española. Hay muchos futbolistas a nivel mundial que aun simpatizando también por otro club distinto al que juegan, defienden sus colores hasta la extenuación con coraje y sacrificio, porque somos del equipo que nos da la oportunidad de hacer lo que más nos gusta y nos apasiona en la vida, que es practicar este deporte. Sé que cometí un error y estoy dispuesta a asumir las consecuencias".

"Fue una foto publicada por una compañera, sin mi consentimiento y sin que yo tuviera conocimiento de ello. Dicha imagen fue tomada antes del partido y en ningún momento se está celebrando nada, pues no se había disputado el encuentro todavía. Soy una chica de 17 años y como muchos adolescentes de mi edad he sido víctima de las repercusiones del mal uso de las redes sociales y espero que mi caso sirva de ejemplo para que otros jugadores como yo aprendan a tener más cuidado".

"Ahora estoy pagando por eso, teniendo que ver mi cara expuesta en los medios y sufriendo todo tipo de ofensas y descalificaciones personales. He entendido que un jugador lo es las 24 horas del día, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Nunca fue mi intención ofender al Atlético de Madrid ni a sus aficionados y simpatizantes. Por eso, lo siento. Y desde aquí pido mis más sinceras disculpas a todos los atléticos que se hayan sentido ofendidos por la foto, sobre todo en un momento de gran tristeza y decepción después de la final de Milán".