El jugador del Barcelona Carles Puyol ha anunciado en un comunicado oficial que rechaza la oferta de Josep Maria Bartomeu para ser director deportivo de la entidad culé.

"En las últimas semanas se han publicado distintas noticias sobre mi posible incorporación al FC Barcelona como director deportivo. Me siento en la obligación de comunicar a toda la familia culé que, después de sopesarlo mucho, he decidido no aceptar la oferta del club. No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa. Pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso me impedirían en estos momentos prestarle la dedicación exclusiva que el cargo merece. Querría agradecer al club la confianza depositada en mí al ofrecerme esta posición de tanta responsabilidad. Salut i Visca el Barça", escribe el exfutbolista.

Puyol dejó el Barcelona dejó de ser adjunto a la dirección deportiva en enero de 2015 tras ser despedido Andoni Zubizarreta. El jugador fue el capitán del Barça levantó las Champions League de 2006, 2009 y 2011.