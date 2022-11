Buffon: "Me gustaría seguir hasta 2018"

El portero de la selección italiana Gianluigi Buffon aseguró este domingo que le gustaría seguir bajo los palos de la "azzurra" durante el Mundial de 2018, siempre y cuando se mantenga en el máximo nivel de juego.

"Cuando jugamos a este nivel, uno no decide si sigue o no, es el rendimiento en el campo y lo que deciden los seleccionadores. Tengo la intención de seguir mi carrera dos años más, pero al más alto nivel, como hasta ahora. Si mi rendimiento no decae y gusta al nuevo seleccionador estaré encantado de ir a Rusia", aseguró el meta, de 38 años.

"Morata tiene un don, no sabe lo bueno que es"

Además, el portero alabó a Morata, del que dijo que "tiene un don". "Morata no sabe lo bueno que es", afirmó el meta italiano.