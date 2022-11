Del Bosque: "Se vieron cosas muy positivas en el Mundial de Brasil"

La Eurocopa de Francia 2016 está cada vez más próxima y Vicente del Bosque tiene claro cuál es el objetivo: ganarla. El técnico salmantino considera que España ha de estar en la lucha y en disposición de hacerse con el título porque el haberla ganado en 2008 y en 2012 les da la posición de ser "un equipo fuerte". "Hay que demostrarlo en el campo. Va a estar muy igualada y no queremos pecar de soberbios. No queremos ser presumidos y decir que la vamos a ganar pero si no lo decimos parece que no tenemos emoción por hacerlo", dijo.

El seleccionador prefiere ser cauto y destaca el potencial de varios equipos: "No me fío nada de Croacia. Tienen un gran equipo y llevan muchos años jugando juntos. Son un equipazo. Y en el grupo de Bélgica están Italia y Portugal, que tiene al mejor jugador de Europa. Lo peor que podemos hacer es infravalorar a un rival".

Será una piedra de toque después del fracaso en el Mundial de Brasil 2014, en el que España cayó a las primeras de cambio a pesar de ser la defensora del título. Del Bosque, sin embargo, ve cosas muy buenas de ese torneo: "Vi cosas muy positivas. Los cuatro días que pasamos antes de jugar con Australia (España ya estaba eliminada) fueron fantásticos. Salvo alguna cosita, hubo una gran cordialidad. En un partido sin aspiraciones tuvimos un comportamiento impecable. Estamos muy orgullosos de aquella situación".

Además, Del Bosque mandó un pequeño 'dardo' a la prensa tras la convocatoria de Aduriz: "Se me puso el titular que le traje por 'clamor popular', cuando vino por méritos propios. Se uso para despreciarnos. Nadie habla de 'clamor popular' con Nacho o con Bartra".

Para terminar, el salmantino sale en defensa de Diego Costa: "No ha cometido ningún delito. Viene con muchas ganas siempre, como si nos debiera algo. Puede ser que justifiquemos que ha jugado bien o mal, pero con nosotros siempre ha sido correctísimo".