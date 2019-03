Del Bosque: "El que se haya instalado en el pesimismo con la Selección no tiene muchos motivos"

Vicente del Bosque ha querido lanzar un mensaje de unión este martes, alegando que "el que se haya instalado en el pesimismo no tiene muchos motivos" y mostrando todo su convencimiento en que el 'La Roja' llegaría en perfecto estado a la Eurocopa de Francia.

"El que se haya instalado en el pesimismo no tiene muchos motivos. El origen de todo viene de cuando perdimos en Brasil, que fue una decepción grande, y eso ha arrastrado a ese pesimismo actual", comentó en un acto en la joyería Chocron, al que acudió como amigo de la firma Bovet.

Optimista de cara a la Eurocopa

"La clasificación que hemos hecho y el ranking FIFA demuestra que somos de los primeros. No hemos bajado en ningún momento de los cinco primeros puestos. Hay síntomas de cambio, tenemos que tener un poco de paciencia y creo que llegaremos en buenas condiciones a la Eurocopa", vaticinó el entrenador, confiado en que España deje el listón alto en el próximo torneo.

Sobre su convocatoria definitiva para el campeonato europeo, Del Bosque hizo hincapié en que tratarían de llamar a los mejor preparados. "La lista tiene que ver con el rendimiento final. No es cosa de caprichos, intentaremos llevar a aquellos que nos vengan mejor y que nos complementen", aseguró.

El Madrid fue el justo vencedor del Clásico

El vigente campeón de Europa se refirió también al clásico, calificando al Real Madrid de "justo vencedor". "Creo que acabó mejor que el Barcelona, en los últimos 20-25 minutos superó al Barça y de ahí vino la victoria. Ganaron 3 puntos importantes", declaró, aunque recordó que "la ventaja en liga todavía la tiene el Barcelona".

"Quedan siete partidos todavía, 21 puntos que dan mucho de juego. El Barcelona no debe de confiarse y tiene que saber que el Madrid y el Atlético van detrás y que cualquier fallo puede poner en peligro el título", aseveró el técnico.

Barça-Atleti, choque emocionante

Además, el salmantino tuvo palabras acerca del FC Barcelona - Atlético de Madrid de Liga de Campeones de este martes. "Seguro que será un partido emocionante, como el del otro día, entre dos equipos españoles. Tenemos garantizado que uno va a pasar a semifinales", auguró, buscando siempre el lado más positivo del acontecimiento, en el que el fútbol español volverá a pasar al primer plano continental.

Por último, Vicente del Bosque no descartó su continuidad en el banquillo nacional tras la Euro 2016, manifestando que no sabía si permanecería en el cargo "en agosto". "Agradezco siempre el apoyo del presidente. Nuestra federación siempre tiene como norma tener cuidado con los contratos, pero no sabemos lo que puede ocurrir a partir de julio. Lo que yo tenía que decir ya lo he dicho y es un asunto menor a la Eurocopa", concluyó.