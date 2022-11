Del Bosque: "El halago debilita, nos puede llegar a confundir"

Vicente del Bosque puso freno a la euforia que se ha desatado por el nivel mostrado por la Roja y aseguró que solo han cumplido el primer objetivo, que era acceder a los octavos de final. "Llevamos dos partidos ganados y sabemos que las perspectivas son buenas, que la opinión general es positiva hacia nosotros, pero sólo hemos jugado dos partidos y no hemos ganado nada. El halago debilita, nos puede llegar a confundir y muchas veces inconscientemente", afirmó el seleccionador español.

"Estamos asentados. Tenemos un equipo que se conoce y que sabe como vamos a jugar. Es importante que los jugadores participen. Estamos organizados. Hemos estado muy atentos y concentrados en los dos partidos y conociendo la realidad de lo que nos espera. Lo importante es estar metidos en los partidos siempre", añadió.

Un capítulo especial en esta Eurocopa tiene Iker Casillas. Del Bosque decidió el fin de la "transición dulce" y no oculta el buen comportamiento que está teniendo el capitán en una decisión que le ha dolido tener que tomar para dar paso a David De Gea: "Dimos la alineación el día para la República Checa por la mañana, a las once, y no hablé con Iker. Como he hecho en otras situaciones no he dado explicaciones. Al día siguiente, en uno de los momentos que coincidimos, a bote pronto, le dije que estaba fastidiado por haber tenido que tomar esa decisión. Me dijo estáte tranquilo, que yo estoy tranquilo y me facilitó las cosas", comentó Del Bosque.

Lo que más llena de satisfacción a Del Bosque es el ambiente que vuelve a reinar en el grupo de jugadores que dan forma a la selección: "La mejor imagen de estos días es ver a la gente que está en el banquillo y que celebra los éxitos de los que están en el campo. Esa imagen es extraordinaria. Hay doce que se quedan sin jugar y es importante que sientan el equipo como propio".

También destacó el seleccionador español el liderazgo que ejercen en el grupo algunos jugadores como Gerard Piqué: "Es uno de los que más años lleva y además es un hombre con opinión. Es juguetón, en la vida no se está para sufrir. Desde todos tenemos que tratar que tengamos un ambiente cordial. Llevamos 27 días de concentración, si llegamos hasta el final llegaremos a casi 50 y eso exige un ejercicio de fortaleza".

Además, destacó el nivel que está mostrando Nolito. "No me ha sorprendido. Queríamos un hombre para esa zona y no nos hemos equivocado. Necesitamos gente por las bandas, hemos traído a Pedro, a él, a Lucas Vazquez y tenemos a Silva en ese intermedio entre jugador por dentro y por fuera".

Por último, opinó del fin del debate de la falta de gol en la selección. "Lo más difícil en el fútbol es el gol, la terminación de una obra. Ante Turquía tuvimos gol. Sabemos que hasta que no tengamos otros números, no hemos sido una selección muy goleadora, igualmente que no tenemos sello de equipo defensivo pero nos han metido pocos goles".