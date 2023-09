Los Biris cargan contra el fichaje de Sergio Ramos por el Sevilla: "Una falta de respeto"

El grupo ultra Biris Norte ha mostrado su "rechazo" frontal a la decisión del Sevilla de fichar al defensa Sergio Ramos. Aseguran que el club hispalense debe tener "memoria y orgullo" y que los "valores" deben prevalecer por encima de intereses económicos: "Como grupo ultra del Sevilla desde hace casi 50 años, queremos expresar nuestro rechazo a quienes propusieron este fichaje. No nos mueve el odio ni el rencor, sino el amor y el orgullo por nuestro club, su historia y su afición", apuntan los Biris en redes sociales.

Ramos, que hace 18 años dejó al Sevilla para recalar en el Real Madrid, ha firmado una temporada con el club hispalense tras quedar libre el pasado 30 de junio después de su paso por el Paris Saint-Germain. Las disculpas del camero en el día de su fichaje parecen no haber surtido efecto: "Creemos que la sola propuesta de este fichaje ya suponía una falta de respeto a los valores que nos han hecho grandes, a los símbolos y leyendas que han defendido nuestro escudo, y a los miles de sevillistas que han sufrido los desprecios de este jugador en el pasado", manifiesta el grupo ultra.

"Estamos hartos de ver cómo los directivos priorizan sus intereses económicos sobre lo que realmente significa ser sevillista"

"Pensamos que este fichaje beneficia más a los intereses de unos directivos que ni entienden, ni comprenden lo que hace grande al Sevilla FC y que solo miran por sus intereses personales y/o económicos. Nosotros no somos como ellos y siempre estaremos al lado del Sevilla FC; pero no de quienes lo manchan con sus decisiones", abunda el comunicado.

"El sevillismo debe tener memoria y orgullo, analizar la situación y sacar cada uno sus propias conclusiones. Nosotros, como grupo, lo tenemos muy claro y aunque sabemos que cada día somos menos los que ponemos por delante nuestros valores a lo económico, es algo que para Biris Norte no se negocia", sigue el texto.

Asimismo, el grupo ultra señala directamente a la Junta Directiva: "Lo decimos una vez más: la dignidad, los valores y el respeto al escudo y la afición son la base sobre la que se debe sostener una entidad con más de cien años de historia. Estamos hartos de ver cómo los directivos y grandes accionistas del Sevilla FC priorizan sus intereses económicos sobre lo que realmente significa ser sevillista, aunque hasta cierto punto podemos comprenderlo, ya que esto no es más que su negocio, su medio de vida, y ellos no han crecido con un amor verdadero por este club, sino que su vinculación fue heredada, o comprada, en forma de acciones".

Ni huelgas, ni insultos

No obstante, los Biris señalan que no prepararán "actos como huelgas de animación o insultos a ningún jugador durante los partidos": "Tampoco podemos ni debemos mostrar apoyo a cualquier acto que atente contra los principios y la dignidad del Sevilla FC. Pedimos también al resto del sevillismo que sepa estar a la altura de lo que es el Sevilla FC. En estos últimos meses hemos comprobado de lo que es capaz esta afición cuando está unida y lucha al unísono por el Sevilla FC. Que no se le olvide a nadie: el Sevilla somos nosotros (TODOS los aficionados), no quienes, desde un despacho, se aferran a un sillón para poder seguir viviendo a costa del Sevilla FC".