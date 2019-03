Benítez: "Hay que dar tiempo al proyecto"

El entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, ha asegurado que "hay que dar tiempo" al proyecto y que habrá que esperar al final de la presente campaña para hacer "valoraciones".

El técnico del conjunto blanco, cuestionado en los últimos tiempos, podría vivir su último partido en el Real Madrid en el caso de sufrir una derrota en Mestalla.

Benítez pide paciencia y deja ver que quiere quedarse en el Real Madrid

Inquirido al respecto, Benítez abogó por la paciencia y por la espera para poder evaluar su trabajo. "Primero debo decir que tengo plena confianza y no pienso en tropiezos. Lo vamos a hacer bien y vamos a dar el nivel que esperamos. Vamos a por los tres puntos. A partir de ahí, yo llegué al Real Madrid con una trayectoria de muchos años y títulos, contratado por el presidente, que tiene una idea", aseguró.

"Hay que dar tiempo al proyecto y luego se hacen la valoraciones. Mi responsabilidad es hacerlo bien, ganar partidos y espero que al final salga todo bien y nadie tenga nada que decir salvo festejar. Me agarro a lo primero que he dicho. Tengo plena confianza y espero que me hagáis este tipo de preguntas en los próximos dos o tres años", finalizó.