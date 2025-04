Bellingham: "Remontada es la palabra más repetida en el vestuario"

Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, aseguró este lunes que el equipo cree firmemente en la remontada frente al Arsenal en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Según confesó en rueda de prensa, la convicción comenzó incluso en el autobús tras la derrota por 3-0 sufrida en el Emirates Stadium.

"He visto un millón de vídeos que nos motivan mucho. Es una noche hecha a la medida del Real Madrid"

El inglés describió el nacimiento del sentimiento de remontada: "Sinceramente, después del partido es complicado porque analizas lo que no has hecho bien y ves que va a ser complicado, pero hemos tenido experiencias anteriores y se contagia en el vestuario. Fue prácticamente inmediato, en el autobús ya creíamos en seguir en la competición".

"Remontada (en castellano) es la palabra más repetida en el vestuario. He visto un millón de vídeos que nos motivan mucho. Es una noche hecha a la medida del Real Madrid", afirmó el internacional inglés desde la Ciudad Real Madrid.

Butragueño... y TikTok

El futbolista relató que en los últimos días se ha empapado de la historia del club en remontadas épicas y que incluso ha encontrado inspiración en redes sociales. "Emilio (Butragueño) nos ha hablado alguna vez de un partido ante el Anderlecht, un 6-1. He visto vídeos en TikTok, la fuente donde bebo estos días. He visto las más recientes, las más añejas, queremos ser partes de esto y añadir historia al club. No hay nada que no hayamos hecho en la Champions y mañana es una oportunidad muy importante para marcar el futuro", apostilló el británico.

