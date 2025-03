Beatriz de Vicente sobre la absolución de Dani Alves: "Si hay dudas, la justicia no puede resolver en contra del acusado"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha absuelto a Dani Alves, quien había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por violación. La abogada penalista y criminóloga Beatriz de Vicente ha analizado el fallo y sus implicaciones. "Si hay dudas, no se puede resolver en contra del reo", ha señalado.

"La clave del caso está en tres pruebas objetivas: grabaciones de cámaras, una prueba biológica y huellas dactilares", explica De Vicente. "Estos elementos no son acordes al relato de la denunciante". La Audiencia Provincial los interpretó en favor de la acusación, pero el TSJC ha aplicado el principio de presunción de inocencia. "La hipótesis exculpatoria no ha de ser probada; ha de ser probada la de la acusación", aclara.

Sobre la diferencia entre credibilidad y fiabilidad, la abogada señala: "Creíble es algo que puede ser creído, pero lo fiable otorga seguridad porque se apoya en datos demostrables". La sentencia destaca que el testimonio de la denunciante carecía de fiabilidad, lo que generó dudas en el tribunal. "Para absolver no hace falta que yo crea que es inocente, basta con que no me hayan demostrado que es culpable", subraya. "Todo juicio es una lucha entre dos hipótesis: la de la exculpación y la de la culpabilidad. Si hay dudas, la justicia no puede resolver en contra del acusado".

El fallo del TSJC y el posible recurso

El TSJC ha considerado que las pruebas presentadas no son suficientes para superar el principio de presunción de inocencia. Por unanimidad, ha decidido revocar la condena de Alves y ordenar la retirada de las medidas cautelares. La Fiscalía y la acusación particular pedían aumentar la pena, pero el tribunal ha estimado que las pruebas no permiten sostener la culpabilidad sin margen de duda.

"Es muy importante que el Tribunal Supremo establezca doctrina sobre la credibilidad y la fiabilidad, sobre ese peso de la presunción de veracidad de la víctima y la presunción de inocencia", afirma De Vicente. "Ahora habrá con total seguridad un recurso de casación y nuestro alto tribunal nos aclarará todas las dudas", ha señalado .

El Gobierno no comparte la decisión

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que "no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres" que denuncian violencia machista. "Nunca vamos a cuestionar al Poder Judicial", ha afirmado, aunque ha señalado que no comparte la decisión del TSJC. Según Redondo, la ley "pone en el centro de las relaciones sexuales el consentimiento y no se puede estar cuestionando la veracidad de lo que expresan en juicio a las mujeres", pues esa actitud "ya ha pasado a la historia".

Redondo ha insistido en que las mujeres "tienen que poder denunciar" con la garantía de que “su voz y su palabra es creíble". Por ello, ha instado al Poder Judicial a "hacer una reflexión" , ya que "esta sociedad española ha avanzado y claramente abraza la igualdad"."Los poderes del Estado tienen que estar a la altura de esa evolución y de ese avance del feminismo", ha concluido la ministra.

