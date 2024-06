Bartomeu y Rosell, expresidentes del Barça, imputados por el 'caso Negreira'

Los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, han sido imputados en 'el caso Negreira' y tendrán que declarar ante el juez que lleva el caso en una fecha que todavía no se ha determinado.

También declarará el hijo de Negreira

El magistrado que instruye el polémico caso, Joaquín Aguirre, también ha citado al investigado Albert Soler, el que fuera director de deportes profesionales del club azulgrana, y al hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero.

Laporta, exculpado; el Barça se libra del delito de cohecho

Este es uno de los primeros pasos en la investigación de la que ya quedó exento Joan Laporta, actual presidente culé, al haber prescrito los pagos que el club realizó a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del CTA (Comité Técnico de Árbitros) durante su primer mandato (2008-2010). El abogado catalán aprovechó esta reciente decisión para atizar al Real Madrid y a la posición de este en el mencionado caso: "Para ganar no vale todo. Ellos manipulan la historia, cambian la realidad, porque si ha habido un club históricamente favorecido por los árbitros ha sido el Madrid, no el Barça. Afortunadamente, los jueces nos están dando la razón en este tema y espero que al final todo termine como nosotros siempre hemos dicho que iba a terminar", sentenció Laporta en el medio 'Barça One'.

"El Madrid manipula la historia, ha sido el club favorecido históricamente por los árbitros"

También a finales del mes pasado se conoció que el la Audiencia de Barcelona anuló la imputación del delito de cohecho al conjunto catalán revocando así la decisión del juez Joaquín Aguirre.

Fue ya hace más de un año -febrero de 2023- cuando saltó a la luz que uno de los mandamases del arbitraje español (vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018) había recibido un total de 7,6 millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona desde 2001 a 2018.

Enríquez Negreira se negó a declarar

Desde entonces el único investigado en declarar ante el juez ha sido el propio Enríquez Negreira, que acudió en el mes de marzo a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para acogerse a su derecho de no declarar en la causa por la que es el principal investigado.

Además, en octubre del año pasado la defensa del exárbitro entregó al juez un informe médico en el que se concluía que Negreira padece una avanzada demencia cognitiva según el dictamen de la psiquiatra y médico forense en excedencia, Esperanza Gómez, que por ende le impediría dar su versión de los hechos. Por contra, el juez Joaquín Aguirre decidió citarle a declarar al demostrarse mediante otras pruebas que él mismo encargó que Enríquez Negreira sí que sufría un deterioro de las funciones cognitivas pero que no eran suficientes para que le impidieran declarar.

La caída del exvicepresidente del CTA ante las cámaras

El investigado, por su parte, protagonizó una inesperada caída ante las cámaras mientras se dirigía con su mujer al Instituto de Medicina Legal de Cataluña para ser examinado por un forense que debía certificar precisamente si tenía síntomas de demencia.

