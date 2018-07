El Barcelona pone fin al debate: el equipo femenino viajó en business a Los Ángeles

La pretemporada del Barcelona continúa por EEUU. Tras una primera parada en Portland, tanto el equipo masuclino como el femenino pusieron rumbo a Los Ángeles.

El equipo de Valverde se alojará en el hotel Beverly Wilshire, en la zona de Beverly Hills donde están alguna de las calles más emblemáticas de Los Ángeles como Rodeo Drive.

El viaje también sirvió para poner fin al debate y las críticas que se generaron en el viaje a Portland, que el equipo masculino realizó en primera clase mientras que el femenino lo hacía en clase turista.

Las chicas del Barca viajaron a Los Ángeles en business y el club informó del viaje en sus redes sociales.

Bye Portland! Thanks for all @NikePortland ♥️

Hello LA, nice to meet you 👌🏽🇺🇸#USTour #FCB pic.twitter.com/hxuM7QosaW