El ataque de Thomas Tuchel al Atlético de Madrid que no gusta a la afición rojiblanca

El entrenador alemán del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, aseguró que el empate concedido hoy contra el Nápoles en Liga de Campeones demuestra que no son favoritos en un grupo en el que también está el Liverpool y el Estrella Roja. "Tengo mucho respeto por este grupo, sabía que iba a ser complicado. No somos los favoritos. No sería sorprenderte eliminación", aseguró.

"Hemos empezado bien el primer cuarto de hora, con una buena ocasión de Kylian y Edi, luego no sé por qué hemos perdido la estructura, hemos jugado complejo, hemos perdido balones fáciles y hemos perdido la confianza", comentó.

"Contra Nápoles, que lleva muchos años jugando juntos y que tácticamente juega a un nivel muy alto, es superdifícil. Era lógico que Nápoles marcara", señaló.

"En la segunda mitad hemos cambiado, con tres defensas para jugar más sencillo, más rápido, tener el balón en el campo adverso y hemos mejorado mucho. Hemos cerrado espacios, hemos recuperado la bola más arriba y creo que hemos merecido marcar. Luego ellos han vuelto a marcar y hemos sabido reaccionar ante un equipo de la calidad de Nápoles", agregó.

Tuchel recordó que la víspera ya había avisado que el Nápoles era el favorito, pero aseguró que se plantean el duelo contra los italianos como 180 minutos, contando la vuelta y dijo que espera ganar en Italia.

"El nápoles lleva muchos años jugando juntos, tienen un gran entrenador y jugadores de mucha calidad. Ganaron al Liverpool. La cultura en Italia es jugar contra el balón. Hay que respetar la cultura de cada país. Nosotros no somos un equipo italiano, no somos el Atlético de Madrid, tenemos otro estilo", dijo.

"Nos cuesta mantener el sistema durante todo el partido. En el alto nivel no se puede perder la estructura, perder el balón tan rápido, hay que ganar en seguridad, en fiabilidad", comentó.