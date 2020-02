Así conoció Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo: "Estaba temblando"

Más información Las redes explotan contra Cristiano Ronaldo y Figo tras publicar el mismo mensaje para despedir a Kobe Bryant

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, es muy mediática, con más de 15 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, no es muy habitual tener declaraciones suyas. La argentina, con motivo de su 26 cumpleaños, reveló en una entrevista cómo fue esa primera toma de contacto con Cristiano Ronaldo.

Asegura que lo que más le llamó la atención de él fue "su altura, su cuerpo y su atractivo". Asimismo, confiesa a la revista italiana Grazia que "estaba temblando, pero saltó la chispa" en su primeros minutos de relación con el exjugador del Real Madrid. Georgina asevera que la conquistó "con una mirada": "La forma en la que Cristiano me trata, me cuida y me ama, hizo el resto".

"Tenemos una vida privilegiada, pero venimos de familias humildes. Hemos trabajado muy duro para conseguir lo que tenemos y esa es la enseñanza que queremos transmitir a nuestros hijos", confiesa la modelo, quien enfatiza que buscarán darles la mejor educación posible a los niños para mantenerlos con los pies en la tierra para que "nunca pierdan su percepción de la realidad" y "no den por sentado todo lo que tienen".