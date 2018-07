Andrés Iniesta: "China y Japón son dos escenarios posibles, decidiré todo la próxima semana"

"MI PADRE VA A DEJAR DE SER CONSTRUCTOR": el ahora capitán azulgrana recuerda con De la Morena esa frase que le dijo al director de El Transistor, en la que le comentó que cuando llegara a ser futbolista, su padre "dejaría de ser albañil".

LA NOCHE EN QUE SUS PADRES LE DEJARON LLORANDO EN LA MASÍA: Iniesta cuenta que sus padres fueron "muy valientes" al dejarle en La Masía cuando era un alevín: "Hubo un momento en el que mi padre se echó para atrás pero fue mi madre la que decidió que me tenía que quedar ahí".

SU VIDA EN LA MASÍA: Explica que en La Masía hacían "la vida normal de cualquier niño del momento": "Por la mañana íbamos al colegio y por la tarde entrenábamos y estudiábamos".

EL COMPAÑERO INSEPARABLE DE INIESTA EN LA MASÍA: durante los años en la Masía, Iniesta recuerda de forma muy especial a su amigo Jorge Troiteiro, que le acompañó en cada momento que vivió allí. Troiteiro dice que "desde el principio se le veían grandes maneras y su capacidad para hacer cosas que nadie hacía".

INTERVENCIÓN DE DIEGO GODÍN: en la entrevista interviene el defensa del Atlético de Madrid, Diego Godín, que destaca la trayectoria de Andrés Iniesta como "uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español". Por su parte, Iniesta le desea "muchísima suerte en la final de Lyon ante el Marsella".

"LLEGAR A LO MÁS ALTO CUESTA MUCHÍSIMO": Andrés Iniesta y el artista Joan Manuel Serrat comparten un intenso diálogo en el que cuentan lo complicado que es "llegar lejos en cualquier profesión". A continuación, Joan Manuel Serrat le dedica en directo el tema de 'Aquellas pequeñas cosas', algo que el propio Andrés define como "un absoluto privilegio" por poder tener a una estrella como Serrat en su despedida del Camp Nou. "Hubo una ocasión en la que Iniesta estuvo a punto de dejarme afónico cuando marcó el gol en Stamford Bridge, que salí corriendo en calconcillos y al final más por el grito pagué las consecuencias después en mi oficio", confiesa Serrat.

EL MOMENTO DEL GOL EN LA FINAL DEL MUNDIAL: "Aquella noche en el Soccer City de Johannesburgo, aunque era imposible, pude escuchar perfectamente el silencio cuando recibí el balón de Cesc Fábregas". Aunque dice que "un segundo después ya llegaron los gritos y la euforia porque afortunadamente marqué el gol que dio a España el Mundial".

SU VIDA COMO 'RECOGEPELOTAS': Iniesta cuenta que "en el Camp Nou he vivido siempre momentos únicos". Entre ellos, en su etapa de 'recogepelotas', en la que "venía y me ponía en una esquina y me divertía muchísimo".

LAS OVACIONES EN OTROS CAMPOS: "Cuando escucho ovaciones en otros estadios lo único que siento es un enorme agradecimiento, un valor que intentaré que siga siendo así".

SU DEBUT EN EL CAMP NOU: el todavía capitán azulgrana recuerda que el entrenador que le hizo debutar fue Louis Van Gaal". También, habla de su primer gol: "Saviola intentaba marcar y no lo consiguió y llegué yo y marqué gol". Por otro lado, reconoce que no se acuerda muy bien del primer partido en el Camp Nou ante el Real Madrid; fue en 2005 y el partido acabó 1-1 con goles de Ronaldinho y Ronaldo.

EL INTENTO DE FICHAJE DE CALDERÓN PARA EL REAL MADRID: De la Morena desvela una llamada del expresidente del Madrid: "Me llamó Ramón Calderón pidiéndome que entrevistara a Iniesta para que el jugador dijera que quería irse del Barça y así no tenían más remedio que traspasarlo al Real Madrid. Por eso, me pareció tal gilipollez que nunca me presté a eso ni quise contarlo".

LAS BRONCAS EN LOS CLÁSICOS EN LA ÉPOCA DE MOU: "La época en la que había grandes tensiones en los Clásicos lo notábamos mucho los jugadores en la Selección". Asegura que "era una época muy fea, en la que fallamos, una situación muy diferente a la actual, en la que las situaciones tensas no llegan nunca más allá".

¿POR QUÉ SE VA ANDRÉS INIESTA?: "Me voy porque creo que es el momento de hacerlo y porque ya no voy a poder dar más ni lo que he dado hasta el momento [...] soy consciente de lo que exige este club y decido dar un paso a un lado y me gusta irme así, haciendo una gran temporada, ganando títulos y sin vivir una situación incómoda en este club [...] ojalá pudiese durar 10 años más pero no va a poder ser así".

EL FUTURO DE ANDRÉS INIESTA: "China y Japón son dos escenarios a valorar y tendré que poner todo en una balanza". Reconoce que "hay alguna situación que está más decidida pero hasta la próxima semana no se concretará". Eso sí, deja claro que quiere resolverlo "antes del Mundial": "El marcharme de aquí no significa que vaya a colgar las botas, iré para jugar al fútbol durante muchísimos años".

¿VOLVERÁ AL BARCELONA? "Ojalá en un futuro pueda volver aquí porque esta es mi casa y he sido muy feliz aquí". Reconoce que le empieza a picar "el gusanillo de ser entrenador" aunque dice que quiere "disfrutar todavía del fútbol durante muchos años".

RETIRADA DE LA SELECCIÓN: Iniesta anuncia en El Transistor que su idea es dejar la Selección española nada más acabar el Mundial. "A partir de junio mis circunstancias cambiarán y me tocará estar a otra cosa diferente a la Selección [...] Si siguiera en Barcelona, no me importaría seguir acudiendo a las citas internacionales". No obstante, se muestra muy ilusionado con la cita mundialista y reconoce que "Brasil es una Selección a la que veo muy fuerte".