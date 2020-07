FÚTBOL FIFA 'THE BEST

La española Toña Is, seleccionadora española sub'17 femenina, figura entre las diez candidatas al premio 'The Best' de la FIFA. Conquistó el último diciembre el mundial femenino de la categoría, además de ser semifinalista en el Europeo de la categoría celebrado en junio. Guardiola, nominado a mejor técnico masculino junto a Klopp y Pochettino.