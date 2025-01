Ancelotti: "¿Irme del Madrid? Mi objetivo es despedirme con Florentino"

Carlo Ancelotti dejó claro que nunca renunciará al banquillo del Real Madrid y se marcó el objetivo de aguantar en el cargo hasta el 2029, para "hacer una despedida" junto al presidente Florentino Pérez, que acaba de ser reelegido presidente de la entidad merengue por cuatro años más.

"El objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino y hacer una despedida los dos juntos"

"Quiero ser muy claro, la fecha de salida de este club no la voy a decidir nunca en mi vida", contestó cuando se le trasladó una información que asegura que ha decidido no continuar la próxima temporada como técnico del Real Madrid.

"Sé perfectamente que llegará ese día, pero cuando pueda ser no lo sé, no lo decido yo. Puede ser mañana después del partido, al siguiente, en un año o en cinco. No lo sé, pero tengo una ventaja y un objetivo. Florentino estará otros cuatro años y él me conoce muy bien. El objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino y hacer una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo", anunció.

Un partido vital

El italiano también ha analizado el juego de su equipo: "Hay que separar las dos cosas, a nivel ofensivo estamos sacando muy buen rendimiento en goles y juego de ataque, a nivel defensivo tenemos que mejorar mucho. Será la llave del éxito de esta temporada. Si somos capaces de mejorar a nivel defensivo mejoraremos en todas las competiciones", aseguró en rueda de prensa.

El Madrid acaba la primera fase de la Champions League enfrentándose al Salzburgo en el Santiago Bernabéu y visitando al Brest con pocas opciones de acabar entre los ocho primeros que acceden directamente a la ronda de octavos de final. El equipo es vigésimo clasificado con dos jornadas por jugar: "Es un partido importante porque falta poco para cerrar la primera parte de la Champions, tenemos que sumar el máximo número de puntos posibles para ver donde nos quedamos en la clasificación. Es un partido vital que intentaremos jugar bien como el último".

"No tenemos mucha posibilidad, pero la única pasa por ganar los dos partidos que quedan. Si tenemos que jugar la eliminatoria lo vamos a hacer al máximo, teniendo en cuenta que es un calendario muy exigente al que estamos acostumbrados", añadió.

No se siente cuestionado

Tras superar un nuevo bache después de ser goleado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España, Carletto reconoció que no se siente cuestionado por el club ni por la afición: "Si hablamos de cariño me siento muy querido en todos los aspectos por la afición, el club y a nivel mediático. A veces se exagera un poco siguiendo una onda pero no quiero seguirla. Prefiero ser objetivo y seguir en mi línea".

Reivindica a Mbappé

Con Kylian Mbappé mostrando ya el nivel que de él se esperaba, Ancelotti reveló qué consejos le daban en los momentos de dificultad: "Que piense menos. Cuando hay momentos difíciles lo intentas de toda manera pero lo más sencillo es volver a lo básico en todas las situaciones, a nivel colectivo y en lo individual. Cuando un jugador no es capaz de sacar su mejor versión complica sus jugadas y no es correcto, hay que simplificar la jugada antes de complicarla".

Y explicó el técnico blanco su firme creencia en que brillaría como 9: "Al principio Mbappé intercambiaba un poco más la posición con Vini porque también le gusta jugar por dentro tras marcar muchos goles. Ahora un poco menos. Ese cambio era solamente para fijar a nivel ofensivo la posición de Bellingham que juega detrás de ellos, no era por mejorar el rendimiento de Mabppé".

"Ahora está saliendo bien y tenemos que seguir así. El gol tú no lo marcas por fuera, necesitas más toques si empiezas por fuera y si apareces por dentro no es suficiente tocar tanto el balón, vale un desmarque y un toque. Su mejor cualidad es el desmarque y la calidad que tiene", elogió.

