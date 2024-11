Ancelotti: "He dirigido 1.300 partidos y creo que nadie aquí puede darme consejos"

Carlo Ancelotti ha contestado a quienes le piden rotaciones y cambios para evitar lesiones como la de Vinícius Júnior: "Oigo muchos consejos, pero yo he dirigido 1.300 partidos, he hecho casi 4.000 cambios y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido". El técnico del Real Madrid habló este martes en rueda de prensa antes de que el Real Madrid se mida este miércoles al Liverpool en la quinta jornada de la Champions League.

"No es un problema del Real Madrid, es un problema general"

Sobre la lesión de Vinícius, que estará varias semanas de baja, el italiano salió al paso de los que le cuestionan su método: "También hemos tenido siete cruzados. Cómo hacer para evitar esto es difícil, no es un problema del Real Madrid, es un problema general. Hay muchos equipos con un montón de lesiones. Tenemos que aguantar con esto e intentar pensar cómo el año pasado y que las lesiones son una oportunidad para ser mejores. No es una casualidad que las lesiones de las últimas semanas hayan cambiado la dinámica".

¿El mejor equipo de Europa?

El Real Madrid llega a este duelo después de dos buenas actuaciones contra Osasuna y Leganés, pero se medirá al mejor club de Europa, un Liverpool líder en la Premier y en la Liga de Campeones: "Creo que hemos encontrado un buen nivel de juego, más sólidos, pero con la misma confianza de siempre para este parido contra un rival que es muy exigente y que viene jugando muy bien. Es una gran oportunidad para nosotros para volver a nuestro mejor nivel".

