Ancelotti, sobre Camavinga: "Hoy el entrenador del Madrid ha apostado bien"

Carlo Ancelotti se mostró satisfecho con los cambios que dieron la victoria por 1-3 al Real Madrid contra el Espanyol en el RCDE Stadium: "Hoy el técnico ha apostado bien", dijo el italiano en referencia a la entrada de Camavinga para dar más intensidad al juego. El de Reggiolo detalló su movimiento de banquillo: "Cada partido tiene su historia. Quizá si empezaba con Camavinga no hubiéramos tenido tanto control. Tú apuestas, a veces ganas y a veces pierdes. Yo creo que hoy, el entrenador del Madrid ha apostado bien".

El técnico del vigente campeón valoró un partido complicado y su apuesta por Camavinga en lugar de Modric en la segunda mitad "Cuando entra, cuando el partido está un poco roto, su energía nos ayuda mucho. Hemos ganado el partido porque al final teníamos más energía dentro del campo que el rival", afirmó.

No contó con Hazard

El preparador blanco cree que todo se complicó porque sus jugadores bajaron la intensidad: "Hemos empezado muy bien, marcando pronto. Después hemos bajado un poco la intensidad, hemos manejado solo el balón sin ser eficaz. Cuando nos han empatado ha sido más complicado. La segunda parte ha tenido muchas interrupciones. Después del minuto 60, han bajado un poco la intensidad, con la energía que tenemos, un partido de ida y vuelta y nosotros ahí estuvimos muy bien".

Preguntado por Eden Hazard, Ancelotti explicó que no quería "desequilibrar al equipo" dando entrada al belga: "Tengo una confianza total en él, no importa si no juega un partido. Tendrá tiempo para jugar. No soy el entrenador de Hazard, de Benzema o de Camavinga, yo soy el entrenador del Real Madrid", señaló.