El amistoso reencuentro entre Casillas y Del Bosque: "25 años juntos y los que nos quedan"

El capitán de la selección española Iker Casillas ha querido escenificar su reconciliación con el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, colgando una foto en las redes sociales en las que ambos se agarran sonrientes y el portero le desea "suerte" al entrenador, que está a punto de abandonar su cargo.

"Esta mañana, en la Ciudad del Fútbol. 25 años juntos y los que nos quedan! Un abrazo Mister! Suerte!", reza el texto que Casillas adjuntó a la fotografía colgada en su cuenta de Twitter.

De esta forma, el guardameta quiso zanjar la polémica desatada la semana pasada por el seleccionador, quien sorprendió al revelar que "Casillas no estuvo bien con el cuerpo técnico en la Eurocopa".

Iker no jugó ni un minuto

"Por eso es al único que no le he mandado un mensaje", dijo Del Bosque en declaraciones. "Seguro que está dolido o disgustado conmigo y lo entiendo. Igual piensa que hemos obrado mal", añadió en aquella entrevista el seleccionador, después de que Casillas no jugara ni un minuto en la Eurocopa, donde David de Gea fue el portero titular en los cuatro partidos disputados por España.

Del Bosque ya ha confirmado que abandonará la selección en los próximos días, mientras que el futuro del portero en el equipo nacional es una incógnita. Casillas es el jugador que más veces ha jugado con la selección española, un total de 167 partidos.