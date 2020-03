Real Madrid y Barcelona se enfrentan hoy en el Clásico de la Liga Santander 2020. El conjunto local, no podrá contar en el partido de hoy contra el Barça con los lesionados de larga duración Marco Asensio (Rotura de ligamento cruzado y menisco) y Eden Hazard, que sufrió recientemente una fisura en el peroné ante el Levante, tampoco estará. A su vez, en el apartado de sancionados del Real Madrid durante el Clásico de la Liga Santander solo está Rodrygo Goes que vio la doble amarilla en un partido con el filial blanco.

Quique Setién, por su parte, no podrá contar en la alineación del Barcelona hoy con tres piezas importantes: Luis Suárez (Operado del menisco), Ousmane Dembélé (Rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral) y Jordi Alba (Lesión en el aductor). Sin embargo, por sanción no hay ningún jugador que cause baja, pero si se podrían perder la siguiente jornada los apercibidos Samuel Umtiti y Clément Lenglet.

Alineaciones oficiales Real Madrid - Barcelona en el partido de hoy de la Liga Santander

Alineación oficial del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Valverde, Kroos, Casemiro, Isco; Vinicius y Benzema.

Alineación oficial del Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Arthur, Arturo Vidal; Messi y Griezmann.